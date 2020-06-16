الأهلي يُخطط لضم نجم بيراميدز





ظهر لاعب جديد من لاعبي نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية على رادار النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب النادي الأحمر في التعاقد مع إبراهيم عادل صانع ألعاب فريق الشباب بنادي بيراميدز ومنتخب مصر للشباب خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وتنوي لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء الدخول في مفاوضات جادة مع نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة لضم إبراهيم عادل حيث يراقبه النادي منذ فترة كبيرة ومقتنع بالأداء المميز الذي يقدمه.





ومن المتوقع أن يعقد نادي بيراميدز صفقة تبادلية مع الأهلي في الميركاتو الصيفي ليوافق على انضمام إبراهيم عادل في الميركاتو الصيفي.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة بينما يتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.