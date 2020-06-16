محمد هنيدي ومنه شلبي بعمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:07 م
هنيدي ومنة شلبي
هنيدي ومنة شلبي
فايقة محمد عادل
شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة جديدة له من كواليس فيلم "النمس والأنس" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهر محمد بالصورة برفقة الفنانة الشابة منه شلبي ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتعددت التعليقات ومنها " بحبكم أنتو الأتنينر، حلويين .

ويشارك بالفيلم محمد هنيدي ، منه شلبي ، صابرين ، عمرو عبدالجليل وكوكبة من النجوم ، ومن المترقب عرضه في موسم عيد الفطر القادم ، حسب تطورات الأزمة الصحية التي تعيشها مصر الأن.

يشار أن هنيدي يستعد ، لأشتراك في برنامج "صنع في البيت" كعضو لجنة تحكيم مع الفنانة آسيل عمران وهشام الهويش، حيث يقولون كلمتهم في مواهب المشتركين من البيت.

برنامج "صنع في البيت"، فهو ترفيهي اجتماعي يتنافس المشاركون فيه بإرسالهم فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، للفوز في نهاية كل حلقة بمبلغ مالي، ويعرض البرنامج على شاشة قنوات "أم بي سي 1 وأم بي سي العراق" من الخميس إلى الأحد في تمام الساعة 11 مسًاء.

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