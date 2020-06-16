مانشستر سيتي يظهر أمام أرسنال بقميص جديد "صورة"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:01 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي

أعلن فريق مانشستر سيتي، عن قميصه الجديد الذي سيرتديه لاعبوه عندما يعودون إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال مساء غدًا الأربعاء.

 

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه بدلاً من الراعي المعتاد ’’الاتحاد للطيران’’ ، سيظهر السيتي بقميص عليه حملة السيتي الجديدة ’’العطاء من أجل التعافي’’ عندما يلعبون أول مباراة لهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

 

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن الهدف هو جمع مليون جنيه إسترليني على الأقل نحو الإغاثة ضد فيروس كوفيد 19.

 

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي قبل استئنافه برصيد 57 نقطة بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر.

مانشستر سيتي يظهر أمام أرسنال بقميص جديد "صورة"
مانشستر سيتي يظهر أمام أرسنال بقميص جديد "صورة"

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مانشستر سيتي الفجر الدوري الإنجليزي أرسنال

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