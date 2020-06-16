حسم موقف محمد صلاح من المشاركة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

اقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من المشاركة أمام إيفرتون في أولى مباريات الريدز بعد عودة الدوري الإنجليزي المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





واشارت صحيفة «ميرور» البريطانية فإن ثنائي ليفربول المصاب محمد صلاح وأندي روبرتسون خاضا مباراة ودية اليوم الإثنين وبالتالي سيكونان جاهزان لمواجهة إيفرتون في ديربي «الميرسيسايد» أمام إيفرتون.





وأضافت الصحيفة أن مشاركة صلاح وروبرتسون أمام إيفرتون كانت محل شك، بعدما غاب النجمين عن مباراة ودية مع بلاكبيرن روفرز والتي أقيمت على ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي، لكن مشاركتهما اليوم في المباراة الودية أثبت جاهزيتهما الكاملة.







