"يونيفرسال" تتصدر القائمة الحمراء .. تعرف علي أكثر الأسهم تراجعاً بالبورصة اليوم
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:54 م
نيفين سمير
ربحت البورصة اليوم نحو 9.5 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 581.2 مليار جنيه وسط ارتفاع بجميع المؤشرات وتصدر سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة تراجع 9.8% وبسعر 2 جنيه ، تلاه سهم لحديثة للمواد العازلة بنسبة 8% وبسعر 3.5 جنيه .
وحصل سهم جولدن تكس للاصواف علي الترتيب الثالث بنسبة 4.8% وبسعر 4.7 جنيه ثم سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 4.4% وبسعر 4.5 جنيه، ثم سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةبنسبة 4.3% وبسعر 4.6 جنيه .
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة..
سجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 996.3 مليون جنيه علي عدد345.1 مليون سهم عبر تنفيذ 40.3ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 179 شركة ارتفع منه120 شركة وانخفض 35 شركة واستقر 24 شركة .
وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية نحوالبيع مسجلة 361.4 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 14.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو46 مليون جنيه 315.3 مليون جنيه بنسب إستحواذ 76.3% و8.7% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 72.3% والأفراد علي نسبة 27.6%.
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