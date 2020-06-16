"يونيفرسال" تتصدر القائمة الحمراء .. تعرف علي أكثر الأسهم تراجعاً بالبورصة اليوم





ربحت البورصة اليوم نحو 9.5 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 581.2 مليار جنيه وسط ارتفاع بجميع المؤشرات وتصدر سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة تراجع 9.8% وبسعر 2 جنيه ، تلاه سهم لحديثة للمواد العازلة بنسبة 8% وبسعر 3.5 جنيه .





وحصل سهم جولدن تكس للاصواف علي الترتيب الثالث بنسبة 4.8% وبسعر 4.7 جنيه ثم سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 4.4% وبسعر 4.5 جنيه، ثم سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةبنسبة 4.3% وبسعر 4.6 جنيه .







