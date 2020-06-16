"يونيفرسال" تتصدر القائمة الحمراء .. تعرف علي أكثر الأسهم تراجعاً بالبورصة اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:54 م
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير

ربحت البورصة اليوم نحو 9.5 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 581.2 مليار جنيه وسط ارتفاع بجميع المؤشرات  وتصدر سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة تراجع 9.8% وبسعر 2 جنيه ، تلاه سهم لحديثة للمواد العازلة بنسبة 8% وبسعر 3.5 جنيه .

وحصل سهم جولدن تكس للاصواف علي الترتيب الثالث  بنسبة 4.8% وبسعر 4.7 جنيه ثم سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 4.4% وبسعر 4.5 جنيه، ثم سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةبنسبة 4.3% وبسعر 4.6 جنيه .


وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة..


سجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 996.3 مليون جنيه علي عدد345.1 مليون سهم عبر تنفيذ 40.3ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 179 شركة ارتفع منه120 شركة وانخفض 35 شركة واستقر 24 شركة .

وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية  نحوالبيع مسجلة  361.4 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 14.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو46 مليون جنيه 315.3  مليون جنيه بنسب إستحواذ 76.3% و8.7% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 72.3% والأفراد علي نسبة 27.6%.

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