مصر تحطم طموحات أردوغان وميليشيات السراج في البحر المتوسط

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تدخله السافر قي ليبيا، إلى السيطرة على ثروات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال صفقة الحدود البحرية، التي وقعها مع ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وتقوم تركيا بعمليات تنقيب على الشواطئ قبالة قبرص، ما دفع الاتحاد الأوروبي نفسه إلى التهديد بفرض العقوبات على تركيا.

وكانت آمال تركيا قد تبخّرت بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهما يحتفظان بالاتحاد الجمركي بينهما، ولا يزال الاتحاد الأوروبي حتى الآن، السوق الأهم لتركيا.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أصوات مأجورة في الداخل التركي، ومثلها في اليمن، تطالب بتدخل عثماني في اليمن، مماثلا للتدخل في ليبيا، والذي أدخل هذا البلد العربي في أتون حرب يصهب التكهن بنهايتها.

ويقود جناح كبير في حزب الإصلاح (إخوان اليمن) مثل هذه الحملات المطالبة بهذا النوع من التدخل، عبر ناشطين ومواقع وقنوات.