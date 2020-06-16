"الحديد والصلب المصرية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:47 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات وحققت ارباح تصل الي 9.5 مليار جنيه مع وجود حالة من التفاؤل من المتعاملين بعد ارتفاع جميع البورصات العربية .
وكشف الموقع الرسمي للبورصة المصرية أن شركة الحديد والصلب المصرية قد تصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 17% وبسعر 1.6 جنيه للسهم الواحد ، تلاها سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 15.5% وبسعر 5.8 جنيه ، ثم سهم العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراببنسبة 9.9% وبسعر 2.2 جنيه .
وحصل سهم المهندس للتأمين علي الترتيب الرابع بنسبة 9.9% وبسعر 16.7 جنيه ، وأخيراً بالترتيب الخامس سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.9% وبسعر 11.7 جنيه .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة..
وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 996.3 مليون جنيه علي عدد345.1 مليون سهم عبر تنفيذ 40.3ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 179 شركة ارتفع منه120 شركة وانخفض 35 شركة واستقر 24 شركة .
وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية نحوالبيع مسجلة 361.4 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 14.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو46 مليون جنيه 315.3 مليون جنيه بنسب إستحواذ 76.3% و8.7% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 72.3% والأفراد علي نسبة 27.6%.
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