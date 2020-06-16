"الحديد والصلب المصرية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات وحققت ارباح تصل الي 9.5 مليار جنيه مع وجود حالة من التفاؤل من المتعاملين بعد ارتفاع جميع البورصات العربية .





وكشف الموقع الرسمي للبورصة المصرية أن شركة الحديد والصلب المصرية قد تصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 17% وبسعر 1.6 جنيه للسهم الواحد ، تلاها سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 15.5% وبسعر 5.8 جنيه ، ثم سهم العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب بنسبة 9.9% وبسعر 2.2 جنيه .





وحصل سهم المهندس للتأمين علي الترتيب الرابع بنسبة 9.9% وبسعر 16.7 جنيه ، وأخيراً بالترتيب الخامس سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.9% وبسعر 11.7 جنيه .







