رئيس لاتسيو يرصد مكافأة بقيمة 18 مليون يورو للاعبيه

رصد رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو مكافآت بقيمة 18 مليون يورو للاعبيه، بحال احرازهم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي تستأنف مبارياته نهاية هذا الأسبوع بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تقارير صحافية.





دخل لاتسيو في إشراف المدرب سيموني إنزاغي، ونجاعة الهداف تشيرو ايموبيلي، في منافسة شرسة للغاية مع يوفنتوس حامل اللقب في آخر 8 مواسم، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة يتيمة عن "السيدة العجوز"، قبل 12 جولة على نهاية الدوري.





وأشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت إلى أن اللاعبين وافقوا على التخلي عن رواتبهم لمدة شهر بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كوفيد 19، فيما سيتم تأجيل راتب آخر حتى ديسمبر .





وأضافت أن لوتيتو رصد تقديم مكافأة بقيمة 400 ألف يورو لكل لاعب، بحال أحرز فريق العاصمة اللقب، أي بمجموع 18 مليون يورو لكامل الفريق.





ويلعب لاتسيو مع أتالانتا القوي في برغامو في 24 يونيو ، قبل استضافة فيورنتينا في 27 منه.





ويحرز لاتسيو لقبه الأول في الدوري الايطالي عام 1974، ثم الثاني والأخير في 2000.