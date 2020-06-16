اخبار البورصة المصرية .. مبيعات الأجانب بالبورصة تصل لـ 361.4 مليون جنيه اليوم





كشف موقع البورصة المصرية اليوم أن تعاملات الأجانب قد إتجهت نحوالبيع مسجلة 361.4 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 14.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو46 مليون جنيه 315.3 مليون جنيه بنسب إستحواذ 76.3% و8.7% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 72.3% والأفراد علي نسبة 27.6%.









أنهت البورصة المصرية، جلسة اليوم االثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، والذى يأتى فى اطار حالة من التفاؤل و تنامى شهية المتعاملين لتحمل المخاطر مقابل تحقيق ارباح راسمالية لتعويض خسائرهم السابقة





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 581.272 مليار جنيه

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة..

















سجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 996.3 مليون جنيه علي عدد345.1 مليون سهم عبر تنفيذ 40.3ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 179 شركة ارتفع منه120 شركة وانخفض 35 شركة واستقر 24 شركة .







