ميرهان حسين تعلن عن مواعيد عرض ختم النمر علي أبو ظبي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن مواعيد عرض مسلسلها الذي يحمل اسم "ختم النمر"، على شاشة قناة أبو ظبي، من خلال نشر صورة بالمواعيد، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ميرهان، على الصورة قائله: "النهاردة يبدأ عرض مسلسل ختم النمر على قناة أبو ظبي".

ويعرض مسلسل "ختم النمر"، من الأحد إلى يوم الخميس على شاشة قناة "أبو ظبي"، في تمام الساعة 11 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة في تمام الساعة 10 صباحًا.

مسلسل "ختم النمر" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.
ميرهان حسين تعلن عن مواعيد عرض ختم النمر علي أبو ظبي
ميرهان حسين تعلن عن مواعيد عرض ختم النمر علي أبو ظبي

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