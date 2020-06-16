كارتيرون يستقر على رحيل مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

يخطط المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وكذلك الوصول لتشكيلة الفارس الأبيض الأنسب في الفترة المقبلة.





كارتيرون يستقر على رحيل كابونجو كاسونجو

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على رحيل المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، تمهيدا لضم صفقة أفريقية في الموسم الجديد.





المدرب الفرنسي لم يبدى أي إعجاب بأداء المهاجم الكونغولي حيث رفع طلبه برحيل الاعب إلى مجلس إدارة الزمالك، فيما يدرس كارتيرون العديد من السير الذاتية لحسم الصفقة الأجنبية القادمة إلى الفارس الأبيض في الموسم الجديد.





الزمالك يرفض استئناف الدوري المصري

وفي سياق متصل رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك فكرة إستئناف مباريات الدوري المصري في الفترة المقبلة في ظل إرتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.





وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس الاثنين عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر تهميدا لاستئناف الدوري المصري، ومنها عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري على أن تستكمل البطولة المحلية في 25 يوليو المقبل.