اخبار البورصة .. قيم التداولات تصل الي 996.3 مليون جنيه بختام التعاملات









سجلت البورصة المصرية اليوم قيم تداولات متوسطة وصلت الي 996.3 مليون جنيه علي عدد345.1 مليون سهم عبر تنفيذ 40.3ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 179 شركة ارتفع منه120 شركة وانخفض 35 شركة واستقر 24 شركة





وبختام التعاملات سجل سوق داخل المقصورة تداولات بنحو 2.5 مليار جنيه ، وسوق خارج المقصورة نحو 58.7 مليون جنيه ، أما المتعاملون الرئيسيون فقد سجلو تداولات وصلت قيمتها بحوالي 1.5 مليار جنيه.





وطبقاً للموقع الرسمي للبورصة المصرية، فقد أنهت البورصة جلسة اليوم االثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، والذى يأتى فى اطار حالة من التفاؤل و تنامى شهية المتعاملين لتحمل المخاطر مقابل تحقيق ارباح راسمالية لتعويض خسائرهم السابقة





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 581.272 مليار جنيه

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة..

.





وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية نحوالبيع مسجلة 361.4 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 14.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو46 مليون جنيه 315.3 مليون جنيه بنسب إستحواذ 76.3% و8.7% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 72.3% والأفراد علي نسبة 27.6%.