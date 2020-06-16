الأهلي يتراجع نهائيا عن ضم "المحمدي"

شهدت الساعات الماضية تطورا جديدا بشأن التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأظهر الأهلي اهتماما كبيرا منذ فترة بضم باهر المحمدي في الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق عقب رحيل أحمد فتحي عن صفوف الأحمر.





ولكن قرر مسئولو القلعة الحمراء التراجع نهائيا عن فكرة ضم باهر المحمدي في نهاية الموسم الجاري بشكل مفاجئ.





وجاء سبب قرار المارد الأحمر بالتراجع عن فكرة ضم باهر المحمدي في الصيف بسب مطالب نادي الإسماعيلي المالية المبالغ فيها لبيع اللاعب حيث يرفض النادي الدخول في مزاد لضم اللاعب.





وستقوم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في الأيام القليلة المقبلة بالبحث عن لاعب مميز أخر في مركز الظهير الأيمن لتدعيم دفاعات الفريق بالموسم القادم بدلا من ضم المحمدي.





اقرأ أيضا.. صدمة جديدة للأهلي بشأن طاهر محمد طاهر





من جانبه، تلقى النادي الأهلي صدمة مفاجأة بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب الأهلي منذ فترة للتعاقد مع طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق وتحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر منذ عدة أيام ويتبقى انهاء الاتفاق مع نادي المقاولون العرب.





ولكن نفى أحد المقربين من طاهر محمد كل الأنباء المنتشرة حول قيام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.





ويملك طاهر محمد طاهر حاليا عرض أوروبي وعروض أخرى خليجية وكان نادي المقاولون العرب أكد عدة مرات أنه لن يوافق على رحيل اللاعب في نهاية الموسم إلا للاحتراف في أوروبا ولن يتم الموافقة على انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.











