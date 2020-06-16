ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نفذت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان، حملة على عدد من متعهدي بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتي القاهرة والجيزة‏.

أسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو التخزين لكميات من عُلب السجائر، حيث تم ضبط 80 الف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها ٣٩ محضر مخالفة تم احالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم ضد المخالفين.

وفى سياق آخر، وردت معلومات لهيئة الرقابه الإدارية، تفيد بمحاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الاصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها الى داخل البلاد، بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية، حيث تبين من خلال مراجعه المستندات أن المثبت بمشمول الرساله انها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع اسماك، وفي إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرساله المُشار اليها، وقد اسفر الفحص عن ضبط عدد من الأصناف المهربة داخل الحاوية عباره عن عدد (٢٠) جهاز لاسلكي ماركة ( BDFX ) بالشاحن، وعدد (٨) جهاز استقبال اشارة لاسلكي بالريموت، و٢٣ شاحن بمخرج USBخاص بأجهزة اللاسلكي، وجهاز استقبال ماركة "سيمنز"، و(٢٠) سماعة هاند فرى خاصة بالأجهزة، وقد تم تحرير محاضر جرد للاصناف المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة انضباط الأسواق، وبناءا علي المعلومات الوارده والتي تشير الى قيام بعض من متعهدي وموزعي السجائر بافتعال أزمة في توفيرها والامساك عن بيعها.

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ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)
ضبط 80 ألف علبة سجائر مخزنة وأجهزة لاسكلي (صور)

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