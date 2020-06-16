أول تعليق من إلهامي عجينة بعد رفض البرلمان رفع الحصانة عنه

علق النائب إلهامي عجينه، عضو مجلس النواب، على رفض اللجنة التشريعية الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عنه، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.





وقال النائب في تصريح إلى بوابة الفجر، اليوم الثلاثاء: إنه بلاغ كيدي من الشاكي، لذلك كان الحق معي واللجنة رفضت رفع الحصانة، وأن المجلس لو لم يكن متأكدا بأن هناك تربص أو كيدية لكان لم يتردد لحظة في رفع الحصانة، وأن من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معى.





وأوضح "عجينه" أنه لم يذهب للتفتيش على المستشفى، وإنما لمساعدة مريض استغاث به، لذلك قام بدوره كنائب وذهب لإنقاذه، ووجه عضو مجلس النواب الشكر لكافة الأطباء والعاملين في المجال الطبي، على دورهم البارز في مواجهة كورونا والتصدي له في الصفوف الأولى دون خوف أو تردد، لذلك علينا جميعا أن ندعمهم ونقف خلفهم، لأنهم هم درع مصر الواقي.





وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء رفضها الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.





وأكدت اللجنة في اجتماعها لمناقشة طلب رفع الحصانة، اليوم الثلاثاء، كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، مضيفة أن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدرون دورهم.





وكانت قد تقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 21664، بتاريخ 13 مايو 2020، ضد النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته، لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة فى حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون وطبقًا للأسباب الواردة بالبلاغ، وطبقًا للتكييف القانونى الأصح الذى قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه.