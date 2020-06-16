هكذا.. احتفل بيومي فؤاد بعيد ميلاده

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
احتفل نجم الكوميديا بيومي فؤاد اليوم 16 يونية بعيد ميلاده ال 55، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق علي الصورة قائلا: "النهاردة عيد ميلادي ، يارب تكون سنة سعيدة أحسن من اللي قبلها وجمهوري معايا دايما".


وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين بتهنئتهم بعيد ميلاده منهم إيمي سالم عيد ميلاد سعيد.


وتعد آخر أعمال بيومي فؤاد مسلسل "رجالة البيت"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حو بومبا وتيمون والذي يجسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.


شارك في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، كلًا من أحمد فهمي وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 4 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 6 ساعات

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع نهائيا عن ضم "المحمدي"

منذ أقل من نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:18 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

02:07 م

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟