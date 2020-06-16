هكذا.. احتفل بيومي فؤاد بعيد ميلاده

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احتفل نجم الكوميديا بيومي فؤاد اليوم 16 يونية بعيد ميلاده ال 55، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق علي الصورة قائلا: "النهاردة عيد ميلادي ، يارب تكون سنة سعيدة أحسن من اللي قبلها وجمهوري معايا دايما".





وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين بتهنئتهم بعيد ميلاده منهم إيمي سالم عيد ميلاد سعيد.





وتعد آخر أعمال بيومي فؤاد مسلسل "رجالة البيت"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حو بومبا وتيمون والذي يجسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.





شارك في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، كلًا من أحمد فهمي وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.