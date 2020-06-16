سمير حكيم لـ'الفجر الفني': هجوم إسرائيل على 'النهاية' كان طبيعي.. وأكن كل الحب والتقدير لعمرو محمود ياسين

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*دوري في "جمع سالم" كان مفاجأة جميلة.



*استعدادي لشخصية "مدبولي" كان بيني وبين المخرجة.



*شخصية "مدبولي" كانت إضافة جديدة لأعمالي السابقة.



*الرجوع لحقبة "الفتوة'' في دراما 2020 ليس مغامرة.



*أعتبر مشاركتي في "ونحب تاني ليه" طلقة حظ.



*أكن كل الحب والتقدير للمؤلف عمرو محمود ياسين.



*ستظل الناس متذكرة شخصيتي الماسونية في "النهاية".



*المؤلف عمرو سمير عاطف رجل يستشرق للمستقبل.



*هجوم اسرائيل على مسلسل "النهاية" كان طبيعي.



*الكوميديا من أصعب أنواع الكتابة.



فنان موهوب تخرج من كلية التجارة عام 1984م، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على دراسات عليا في أكاديمية الفنون الشعبية وقدم العديد من الأعمال الفنية.



وأجرى 'الفجر الفني' حواراً خاصاً مع الفنان سمير حكيم، للتحدث معه عن أعماله الدرامية في موسم رمضان 2020.



والى نص الحوار...



في البداية، كيف كانت تجربتك في مسلسل "جمع سالم"؟



تجربتي في جمع سالم كانت جميلة، وأنا عملت مع الاستاذة إيمان الحداد في أكثر من عمل منها قصة حب، وزواج بالإكراه وقالت لي أنها ترشحني لدور ليس كبير ولكنه يحتاج ممثل ثم أعطتني مشاهد لشخصية "مدبولي" وفجأت أنه دور ضرير وكانت مفاجأة جميلة لأنني أرى أن كلما فعل الممثل شئ لا يشبه يكون جيدًا، وخصوصاً أن دور الضرير تم تجسيده قليلًا في الدراما المصرية لذلك كنت سعيد بهذا الدور.



كيف استعديت لتجسيد شخصية "مدبولي" ؟



استعدادي للشخصية كان بيني وبين المخرجة، وهل يكون ببصره ثابت أم يرتدي نظارة سوداء، أم هل يرتدي قميص وبنطلون أو جلبية، وهذا الرجل يسكن في بيئة شعبية وعادة يحب الرجل الكفيف أن يكون حر طليق دون التقيد بملابس محددة مثل (القميص والبنطلون)، والأغلبية منهم يفضلون ارتداء الجلاليب، هناك نوعين من الأشخاص الكفيفة.



أولهم الشخص الذي خلق كفيف فهو لا يعرف لون الشمس والزرع والانسان الذي أمامه وإدراكه للأشياء يكون ضعيفاً، أما الشخص الذي أصبح كفيف في سن الكبر فهو مدرك للإحساس بمن حوله وهذا النوع الذي تم إتخاذه في المسلسل ولذلك كان مدبولي دائمًا ذاكرته قوية مما جعل الفنان منير مكرم يشبه دائمًا بذاكرة الفيل وتذكر أدق التفاصيل وعند هدم المنزل وكان لا يوجد أحد فيه، والناس لم تصدقه عند ظهوره في الليل وظنه أنه عفريت ورد عليهم مرددا لهذه الجملة "ما عفريت إلا بني أدم".



كيف كانت ردود أفعال الجمهور على شخصية "مدبولي" ؟



شخصية مدبولي كانت اضافة جديدة لشخصيات قمت بها في أعمالي السابقة، الجمهور دائمًا يتعود على كوني الرجل الطيب في أعمالي، ومدبولي كان شخصية طيبة أيضاً ولكنه كان ملم بالأشياء وبحكايات الحارة، لذلك كانت ردود الأفعال من الناحية المهنية في منتهى الإحترافة والموهبة التي أهداها لنا الله ومحبين للشخصية.



كيف جاء ترشيحك في مسلسل "الفتوة" ؟



تم الاتصال بي لترشيحي في مسلسل الفتوة لدور خواجة في خمارة في أواخر الثمانينات، ثم جلست برفقة ستايلست العمل والمخرج لنرسم ملامح الشخصية، والاستاذ حسن المنباوي شخصية جميلة ويفهم جيدًا كل ما يخرجه من الممثل الذي أمامه حتى خرجت الشخصية بهذا الشكل وأن يجعل الخواجة إيطالي أو يوناني ولكنه يتحدث العربية بشكل جيد، وكان الحوار يدور بيني وبين نجلاء بدر وكثير من الزملاء قالوا لي أنهم لأول مرة يروا شخص يتحدث بشكل هادي جدًا دون تعقيد وفزلكة في طريقة الأداء.



هل شعرت في البداية أن الرجوع للحقبة الزمنية التي في الفتوة في عام 2020 مغامرة؟



لا ليست مغامرة لأن الدراما هي لغة التاريخ التي تتحدث، عند عرضهم لمسلسل "الاختيار" الذي تدور أحداثه حول الحرب هل هذا كان يناسب دراما رمضان، وعند تجسيد الاستاذة إنعام محمد علي لشخصية أم كلثوم هذا أيضًا كان حقبة قديمة من أيام الملك، والناس دائمًا تنجذب للتاريخ لأنه لغة ماضي وإستشراق للمستقبل وأهم شئ ورق القصة والمخرج.



كيف كانت تجربتك في مسلسل "ونحب تاني ليه"؟



أعتبر مشاركتي في "ونحب تاني ليه" طلقة حظ، ولم أكن أتوقع أن الدور سيصبح بهذا الشكل، وأوجه شكر شديد للاستاذ مصطفى فكري والاستاذ عمرو محمود ياسين الذي أجتهد لأكثر من مرة أن يجعلني أشارك في هذا العمل، وأكن له كل الحب والتكريم والتقدير.



كيف استعديت لتجسيد شخصية ماسونية في مسلسل "النهاية"؟



كنت أسعى للعمل في مسلسل كبير مثل هذا، حتى اتصل بي المخرج الاستاذ محمد طحاوي والمنتج الفني الاستاذ محمد عبد القوي وصمموا على اختياري وأن مواصفات الشخصية تتناسب معي، وقمت بتجسيد شخصية المصوراتي الذي لديه مكتب للتصوير ولكنه يستعد بالماسونية لغزو العالم وكان رئيس الماسونية إياد نصار.



لم تتخوف من فكرة المسلسل في بداية العمل ؟



تمنيت العمل به، والشخصية تركت أثرًا في نفوس الجميع حتى ظلوا يرددوا الجملة الشهيرة في المسلسل "كلنا فاكرين ومش ناسيين، كلنا في الانتظار وعلى العهد هنحافظ"، وصراحة كنت لم أتوقع نجاحه لكنه حقق نجاحاً كبيرًا حتى من الممكن أن ينسى الجميع أعمالي ويظلوا متذكرين شخصية الماسوني فقط.



ما تعليقك على مهاجمة اسرائيل للمسلسل ؟



المؤلف عمرو سمير عاطف رجل يستشرق للمستقبل، وحينما قال أن في المستقبل سوف تمحى اسرائيل فهذا كان رد فعل طبيعي منهم، لكنه مسلسل خيالي وليس تاريخي أو درامي واقعي والجانب السياسي في المسلسل بالطبع كان دون قصد.



حدثنا عن كواليس العمل في مسلسل "اتنين في الصندوق"؟



تم تصوير "اتنين في الصندوق" أول شئ من قبل رمضان، وأنا محب للجانب الكوميدي وعملت مع المخرج الاستاذ محمد مصطفى من قبل في "طاقة نور"، و"عيون الحب" وهو على اقتناع بي وأعطاني هذا الدور الذي يعيش في طبقة اجتماعية فقيرة ولا يستطيع أن يزوج ابنته من المكوجي الذي تقدم لخطبتها.



كيف جاء ترشيحك للمشاركة في مسلسل "يا أنا يا جدو"؟



أنا على معرفة بالمؤلف فتحي الجندي الذي ألف مسلسل "كاريوكا"، وشاهد فيلم "انت حبيبي وبس" للمخرج أحمد البدري وجسدت دور جد الفنانة بوسي ومحمود الليثي وكنت الجد الذي يورثهم ولكن بعد الخضوع لشرط الاتفاقية وزواج الليثي من بوسي ابنة عمه وأعجب بدوري كجد، لذلك قرر إختياري لدور الجد في "يا أنا يا جدو" وفي الدور يقابلني بطل القصة طارق صبري ويحاول مصالحتي على زوجتي التي على شجار دائم معها منذ زواجنا من 40 عام وعند موتها أتهمهم بقتلها وتحاول سميرة صدقي والدة مدحت تيخا أن تجعلني أتنازل عن المحضر حتى يتم كشف حقيقة أنها توفيت بالسكتة القلبية.



كيف كانت تجربتك في مسلسل "ونسني"؟



تجربتي في "ونسني" كانت جميلة جدًا وهو نوع من المفارقات الكوميدية وحلقات منفصلة متصلة، ويمتلكون لأجهزة كمبيوتر ووظيفتهم أن يونسوا الناس.



ما تعليقك على قول رواد التواصل الاجتماعي أن مستوى الكوميديا هذا العام غير جيد؟



تعليقي أن أولاً أصعب كتابة هي كتابة الكوميديا ومن يقوم بكتابتها فهو يجتهد على قدر الإمكان، ثانيًا كتابة الكوميديا تحتاج الى وقت كبير حتى يتم طبخها والذي يحدث هو دخولهم لرمضان في وقت متأخر وعند إرتجالهم واجتهادهم يتخلخل منهم الإتقان.



قدمت العديد من الأعمال، ما العمل الذي يشغل مكانة مميزة في قلبك؟



جميع الأعمال التي قدمتها مقربة ومحببة لقلبي، لأنك عندما تفعل شئ تعتبره ابن من أولادك ومن بناة أفكارك.