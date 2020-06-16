مورينيو يعترف بفضل برشلونة عليه

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:31 م
مورينيو
مورينيو
علي نبوي
اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق والحالي لتوتنهام الإنجليزي بفضل نادي برشلونة عليه خلال مسيرته التدريبية.

وعمل مورينيو مترجما ومساعدًا في النادي الكتالوني مع  بوبي روبسون ولويس فان جال في البلوجرانا.

وأكد مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة " السبورت " الإسبانيبة بأنه تعلم الكثير في برشلونة مشيرا إلى أن هذه الفترة كانت مزيج من كل شيء.

وتابع المدرب البرتغالي بأنه عمل مع أفضل اثنين من المدربين في العالم في نادي يملك مجموعة رائعة من اللاعبين وفلفسة في اللعب والمنافسة.

وأشار إلى أنه كان يستحق التواجد في هذه الفترة والعمل مع مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال ستوشيكوف وفيجو ورونالدو ومدربين مثل روبسون وفان جال.

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