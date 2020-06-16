بنهاية التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61%

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:27 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،رتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.61% رابحاً 44.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7308.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.95% خاسراً 182.23 نقطة ليغلق عند مستوى 9174 نقطة، وبلغ حجم التداول 351.3 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.



وصعد 20 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.09%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%.


 
وقفز 156 سهماً  بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 10%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 8.05%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.03%، فيما تراجع 32 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.26%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 509.3 مليون ريال سعودي. 

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