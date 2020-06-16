خطوة بخطوة.. التسجيل على فيسبوك للتبرع بالدم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:17 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل والاجتماعي فيسبوك، طريقة مبسطة لكيفية التبرع بالدم على فيسبوك.

واليكم الخطوات:

_ قم بزيارة قسم التبرع بالدم على الفيسبوك عبر هذا الرابط

_ قم بتسجيل الميعاد الذي تقوم بالتبرع فيه بالدم، مع عمل تذكير به.

_ شجع اصدقائك على فيسبوك على التبرع بالدم ومساعدة الآخرين.

كما ان خاصية التبرع بالدم على الفيسبوك ستعرفك ببنوك الدم القريبة منك، ويمكنك الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما يمكنك التواصل مع خدمات نقل الدم القومية عن طريق الإتصال على 15366

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، انه من بدء ظهور جائحة الكورونا مخزون الدم أمن، ومع اشتداد الحالات وزيادتها بدأ بنك الدم زيادة المخزون الأستراتيجي الخاص به.

وأضاف خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدرنا نعدي فترة شهر رمضان من غير أي ازمات، مشيرا أن مصر من البلاد القليلة على مستوى العالم التي لا تعاني من خدمات نقل الدم حتى خلال الشهور الماضية، وفي طريقنا لتخزين مخزون استراتيجي للتأمين خلال الفترة القادمة.

وناشد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، المواطنين للتبرع بالدم خلال المراكز الخاصة بخدمات نقل الدم القومية، لضمان وصول الدم لمستحقيه، مشيرا ان خدمات الدم القومية تقدم خدماتها لمرضى انيميا البحر المتوسط ومرضى الهيموفيليا، بصورة مجانية كاملة، كما توفر احتياجات المستشفيات الحكومية من الدم مجانا.

وأشار "سراج الدين"، ان التجارب الأكلينيكية لسحب بلازما المتعافين وحقنها للمرضى تقدم ايضا لجميع الحالات بصورة مجانية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
خطوة بخطوة.. التسجيل على فيسبوك للتبرع بالدم
خطوة بخطوة.. التسجيل على فيسبوك للتبرع بالدم

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