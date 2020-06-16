ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.32% بختام جلسة منتصف الأسبوع





وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.64% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 8.33%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.88%، شركة البجرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.40%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.89%.

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.32% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.24 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 396.7 ألف درهم.