ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.32% بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:22 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.32% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.24 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 396.7 ألف درهم.

 وصعد  بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.64% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 8.33%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.88%، شركة البجرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.40%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.89%.

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