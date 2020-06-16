تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:28 م
مستشفيات المنصورة
مستشفيات المنصورة
محمد كشك
استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم فريق الهلال الأحمر، وتفقد مواد التطهير والتعقيم قبل توجه الفريق لحملة تطهير بمدينة المنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاجترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين المحافظة والهلال الأحمر بالدقهلية في تنفيذ حملات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى المحافظة تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة على مستوى المحافظة لجهودهم المتميزة في المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات وتقديم خدمات.

من جانبه قال أسامه غبور مسئول الترويج الصحي بالهلال الأحمر بالدقهلية ان الفريق سيتوجه اليوم لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بمستشفيات الصدر والحميات والجامعة بالمنصورة.

وعلي صعيد اخر تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية من شن حملات مكثفة تمكنت من ضبط ٨٦ مخالفه تموينية فى الاسواق والمخابز فى يوم واحد فقط بالدقهلية واحالة المخالفات للنيابة العامة

جائت الحملات تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لقطاع التموين بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة التموينية، على الاسواق والمخابز ومحلات بيع الاغذية لمواجهة كافة اشكال الغش التجارى والسلع الغير صالحة للاستهلاك الادمى والتلاعب فى قوت المواطنين

واستعرض المحافظ التقرير الذى عرضة المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين عن نشاط لجان المرور والتفتيش بمديرية التموين على عدد من المخابز والمحلات والاسواق بنطاق المحافظة خلال يوم واحد فقط

و اسفرت الحملات عن ضبط ٨٦ قضية تموينية متنوعة شملت ٦٨ قضية فى مجال المخابز تضمنت نقص اوزان ونقص مواصفات وتصرف فى دقيق وعدم الاحتفاظ بميزان وتجميع دقيق بلدى مدعم - ١٨ قضيه فى مجال الاسواق تضمنت عدم اعلان عن الاسعار وبيع بازيد من التسعيرة

كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وتجميع سلع تموينية واستخدام اسطوانات بوتجاز فى غير الغرض المخصصة له هذا بالاضافه الى ضبط ٣ طن علف و٢٦٠ زجاجة زيت ١٠٠ كجم

وقد قرر محافظ الدقهلية احالة كافة القضايا الى النيابة العامة، ووجه لوكيل وزارة التموين ضرورة متابعة تصرفات النيابه فى القضايا المشار اليها وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المضبوطات والمخالفين، وفقا لتصرفات النيابة.

واشار المحافظ لاهميه استمرار تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة لإحكام الرقابه التموينيه على عمليات توزيع اسطوانات البوتجاز ومدى الالتزام بالتسعيرة المقررة لبيع الاسطوانه واتخاذ الاجراءات الفوريه حيال المخالفين.

وعلي صعيد اخر أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، عن بتنفيذ مبادرة لتقديم منظومة متكاملة لدعم ورعاية الصيادين بالمطرية والمنزلة والجمالية، باعتبارهم من الفئات المستحقة للرعاية والمسانده.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه ببناء الانسان وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للفئات الاولى بالرعاية بمحافظات مصر.

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ مبادرة تستهدف تقديم منظومة رعاية متكاملة للصيادين بالمطرية والمنزلة والجمالية بمحافظة الدقهلية، باعتبارهم احدى الفئات الاولى بالرعاية خاصة فى ظل الظروف الراهنة لتداعيات فيروس كورونا، وذلك فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقد جاءت مبادرة محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والذى اشار فيه الى ان فئة الصيادين تعد من فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وتستحق الرعاية والمساندة خاصة فى هذا الوقت.

تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة
تفاصيل دعم الهلال الأحمر لمستشفيات المنصورة

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