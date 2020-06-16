قبل العودة.. أبرز أرقام وإحصائيات الدوري الإنجليزي في موسم "كورونا"

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران مجددًا يوم 17 يونيو الجاري، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي يوم 17 من الشهر الجاري، بإقامة مباراتين مؤجلتين من الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج، حيث يلتقي فريق أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال، بينما ستقام مباريات الجولة الـ30 بين يومي 19 و 22 يونيو الحالي.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويفصل الريدز 6 نقاط فقط عن التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أرقام وإحصائيات الدوري الإنجليزي قبل استئنافها مجددًا:-





1- اقيمت 288 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي قبل توقفها بسبب فيروس كورونا، وذلك على مدار 29 جولة من عمر البريميرليج وتأجلت مباراتين فقط، وحققت الأندية الإنجليزي 216 انتصارًا، بينما حسم التعادل نتيجة 76 مباراة أخري.





2- شهدت مباريات الدوري الإنجليزي تسجيل 784 هدفًا خلال الـ29 جولة الماضية من البريميرليج.





3- شهدت منافسات الدوري الإنجليزي إشهار البطاقة الصفراء 1014 مرة على مدار المباريات الماضية ويعد أرسنال وتوتنهام الأكثر حصولا على الإنذارات بـ 63 انذارًا.





4- بينما تم إشهار البطاقة الحمراء 38 مرة فقط وأكثر الأندية الذي تعرض لاعبيه للطرد أرسنال ، بورنموث، إيفرتون، مانشستر سيتي، نيوكاسل، ساوثهامبتون، توتنهام، واتفورد، وحصل كل فريق على 3 بطاقات حمراء.





5- احتسب الحكام 65 ركلة جزاء خلال مباريات الدوري الإنجليزي، نجح اللاعبون في تسجيل 50 ركلة جزاء، بينما أضاعوا 15 ركلة جزاء أخري.





6- شهدت مباريات البريميرليج تسجيل 24 هدفًا عكسيًا خلال الـ29 جولة التي أقيمت من منافسات البطولة.





7- يعد فريق مانشستر سيتي الأقوى هجومًا وسجل لاعبوه 68 هدفًا في 28 مباراة خاضها الفريق، بينما فريق ليفربول الأقوى دفاعًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا فقط في 29 مباراة.





8- يعد فريق أستون فيلا الأضعف دفاعًا واستقبلت شباكه 57 هدفًا، بينما فريقي نوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد الأضعف هجومًا وسجل كل منهما 25 هدفًا فقط في منافسات البطولة حتي الآن.





9- يعد فريق ليفربول الأكثر تحقيقًا للانتصارات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وفاز في 27 مباراة، وحصد 82 نقطة يتصدر بها ترتيب البريميرليج.





10- فريق نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي هو الأكثر تعرضًا للهزيمة بالبريميرليج وتلقي 18 هزيمة حتي الآن.





11- يعتلي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، يليه أوباميانج نجم أرسنال بـ 17 هدفًا، ويتقاسم محمد صلاح نجم ليفربول وسيرجيو أجويرو لاعب السيتي المركز الثالث بـ 16 هدفًا لكل منهما.





12- كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي يتصدر ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بـ 16 "أسيست"، بينما يليه ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بـ 12 "أسيست"، ويأتي الجزائري رياض محرز في المركز الثالث بـ 8 "أسيست".





13- يأتي نيك بوب حارس مرمي فريق بيرنلي على رأس قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكهم هذا الموسم، وذلك في 11 مباراة، بينما يحتل أليسون حارس مرمي ليفربول المركز الثاني بـ 10 "كلين شيت"، ويتساوي معه دين هندرسون حارس شيفيلد يونايتد، وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.





14- مانشستر يونايتد الأكثر تسجيلًا للأهداف من ركلات جزاء بـ 6 أهداف، يليه فريق ليستر سيتي بـ 5 أهداف.





15- ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الأكثر إحرازا للأهداف من ركلات جزاء وسجل 5 أهداف، يليه جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسجل 4 أهداف.



