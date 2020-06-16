"زحمة الأيام" تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أغنية جديدة تجمع الكابو حميد الشاعري، بالنجم مصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، حيث تحمل عنوان "زحمة الأيام".


الأغنية من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم كتابة ولحن هذه الأغنية من قبل شاعرها وملحنها قبل رحيلهما،ومن المفترض أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.


جدير بالذكر أن آخر عمل غنائي جمع الأربعة نجوم أغنية"قادرين" وهي الأغنية الدعائية لإحدى الصيدليات.
"قادرين" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق.
"زحمة الأيام" تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق
"زحمة الأيام" تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق
"زحمة الأيام" تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق
"زحمة الأيام" تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق
"زحمة الأيام" تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق
"زحمة الأيام" تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق

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