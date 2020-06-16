عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي.





وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه، اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة، متمنيًا التوفيق للمفاوض المصري والسوداني، قائلًا: "ندعمهما، ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي".





وأوضح أن هناك قرارًا وزاريًا اتُخذ في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد نهاية مايو الماضي، وجه الانتقاد واللوم إلى الجانب الإثيوبي، لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به، والجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهم المائي ضد تركيا.



