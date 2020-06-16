تراجع التضخم السنوي في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ 2016

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
تراجع التضخم السنوي في ألمانيا في مايو الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2016. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن التضخم تباطئ للشهر الثالث على التوالي إلى 0.6 في المائة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا تنمو بوتيرة أبطأ منذ سبتمبر 2016. مؤكدا بذلك بيانات سابقة له. ومقارنة بأبريل الماضي تراجعت أسعار المستهلكين في مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة.


وعزا المكتب هذا التراجع في مايو الماضي إلى انهيار أسعار النفط في الغالب في ظل الإغلاق العالمي المتعلق بجائحة كورونا.


 وأوضح المكتب أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 8.5 في المائة الشهر الماضي.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء التضخم أقل بقليل من 2 في المائة في دول منطقة اليورو إلا أنه يفشل في ذلك لسنوات على الرغم من التحفيز النقدي.

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