تراجع التضخم السنوي في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ 2016

تراجع التضخم السنوي في ألمانيا في مايو الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2016. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن التضخم تباطئ للشهر الثالث على التوالي إلى 0.6 في المائة.





وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا تنمو بوتيرة أبطأ منذ سبتمبر 2016. مؤكدا بذلك بيانات سابقة له. ومقارنة بأبريل الماضي تراجعت أسعار المستهلكين في مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة.









وعزا المكتب هذا التراجع في مايو الماضي إلى انهيار أسعار النفط في الغالب في ظل الإغلاق العالمي المتعلق بجائحة كورونا.









وأوضح المكتب أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 8.5 في المائة الشهر الماضي.



