"علشان متتفاجئش".. اعرف فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
الفجر
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عن أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها، لتجنب الوقوع في أخطاء الفواتير.

وتقدم الفجر الخطوات التي توضح صحة فاتورة الاستهلاك:

1- مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجود بمنتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة المواجودة في خانة "حالية" المكتوبة بالفتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2020/2021، والتي سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرش )
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرش )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرش)
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشا)
7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

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