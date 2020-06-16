مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.89% في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:07 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ارتفاع ، بعد هبوطه 3 جلسات متتالية، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.89% رابحاً 18.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.02 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 292.4 مليار درهم ، وبلغ حجم التداول 408.7 مليون سهم محققة ما قيمته 298.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5244 صفقة لعدد 32 سهماً.

وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.55%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%.
 
وقفز 20 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.24%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.46%، فيما تراجعت 8 أسهم ، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.98%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.96%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 91.6 مليون ورقة بقيمة 77.6 مليون درهم.
 

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