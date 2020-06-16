للجلسة الثانية علي التوالي .. صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:04 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع وذلك للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 57.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5054.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.57% رابحاً 84.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5494.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4187.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 10.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4076.14 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.5 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار كويتى عبر 7427 صفقة.


 وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.

 
وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت ، بارتفاع نسبته 20.77%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.01%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 6.40%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.50% ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.67%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.19%.

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