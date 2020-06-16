بعثة الأمم المتحدة بليبيا تطالب بالكشف عن مصير المصريين المختطفين في ترهونة

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السلطات في طرابلس إلى تحقيق فوري في اختطاف مصريين في ترهونة والكشف عن مصيرهم.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن الممارسات التي تعرض لها مصريون في ترهونة انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب حقوق الإنسان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها من اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المصريين في مدينة ترهونة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان الإعلامي عمرو أديب، كشف خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الإثنين، تفاصيل جديدة عن مقطع الفيديو المتداول لخطف عدد من العمال المصريين في ليبيا وتعذيبهم، مشيرا إلى أن هناك اتصالات من الإدارة المصرية طوال الوقت مع الجانب الليبي لحل الأزمة، واستعادة العمال المصريين، حيث يبدو أن من قام بهذه التصرفات هى مليشيات مصرية خارجة عن السيطرة، واصفا الواقعة بـ المسيئة.

وأضاف "أديب"، أنه كانت هناك أخبار في الفترة الأخيرة ترددت عن سلامة العمال المصريين الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول لتعذيب عدد من المصريين في ليبيا، معقبا: "هذه الأخبار غير مؤكدة، ومعنديش أي تأكيد أن سلامة هؤلاء الناس تعرضت لأي شيىء.

وفي سياق متصل قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش تدخل لحل مشاكل كثيرة للعمالة الأجنبية في ليبيا، مقدما الاعتذار للدولة والشعب المصري على أفعال ميليشيا الوفاق الإرهابية فيما يخص مقطع تعذيب المصريين في بلادهم.

وقال "المسماري"، خلال تصريحات صحفية، إن فايز السراج خائن وهو من أتاح الفرصة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في شؤون بلادنا، مشيرا إلى أن حوالي 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية وهناك سفن حربية تركية متواجدة في البحر المتوسط".

وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي:" أردوغان متواجد في ليبيا بقوة الدفاع الجوي التركي وسلاح المدفعية، معلقا: "الجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة وبكل عتاده".

ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان أرسل العديد من الآليات العسكرية لدعم المليشيات الإرهابية".

يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، علقت على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج".