إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:17 م
سوق الثلاثاء
سوق الثلاثاء
إسلام أمين
شهدت مدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، زحامًا شديدًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة سوق الثلاثاء، وافترش الباعة أرض السوق بقرية توفيق الحكيم بأبوطالب رغم التحذير من التجمعات داخل الأسواق، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجاهل الباعة المتجولون قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا وقيامهم بإقامة السوق ضاربين بالقرار عرض الحائط وغلق الشارع.

رقم قياسي جديد لوفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)
إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسي وسط أزمة كورونا (صور)

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