بسبب الصرف الصحي.. "الفجر" ترصد معاناة أهالي قرية الصليبة بسمالوط ( فيديو وصور )

ويعد تفريغ مياه الصرف الصحي بالمصارف مخالف للقانون رقم ٤٨ لسنه ١٩٨٣ والذي ينص علي حظر تصريف أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصلبه اوالساءله اوالغازيه من العقارات والمحال والمنشات التجاريه والصناعيه والسياحيه وغيرها في مجاري المياه والمصارف علي كامل اطوالها الا بعد الحصول علي علي تراخيص من وزاره الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من من وزاره الري بناء علي اقتراح من وزاره الصحه، والذي بدوريهما تشترط توفير وحدات لمعالجه تلك المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحدده بالقانون، وبما ان شركه المياه والصرف الصحي تقوم بتصريف تلك المخلفات قبل المحطه بحوالي( ٥ )كيلو ودون معالجه فهذا يعد خرق واضح لنصوص هذا القانون سالف الذكر منها يهدد بصحه وسلامه المواطنين وينذر بكارثة بيئية لسكان تلك القرى.





وقام أهالى قريه الصليبه بتوثيق تلك الجريمه من اجل التوجه الى السيد المحامي العام وتقديم بلاغ رسمي لسيادته ضد المسؤولين عن تلك الجريمه لتطبيق القانون علي كل من يحاول الحبث بصحه المواطنين وسلامتهم متجاهلين بذلك نصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٣ وكل الاعراف الاخلاقيه والانسانيه.





ويناشد أهالي القرية من المسئولين بضرورة الإسراع في حل مشكلتهم حتى لا تحدث كارثة فى القرية من جراء تلك الامر فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد من نوع كوفيد 19.