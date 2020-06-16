بسبب الصرف الصحي.. "الفجر" ترصد معاناة أهالي قرية الصليبة بسمالوط ( فيديو وصور )
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:02 م
أحمد الخميسي _ كلينتون يسرى _ اسماء نجاتى
استغاث أهالي قرية الصليبة التابعة إداريا لمركز سمالوط بمحافظة المنيا باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من تفريغ مياه الصرف الصحي في المصارف الزراعية "السنقورية" بقرية الصليبية حيث ينظر تلك الأمر بكارثة بيئية كبيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد من نوع كوفيد 19.
وفي هذا الإطار يقول فيصل لملوم أحد أبناء قرية الصليبية للفجر يوجد خط قطره حوالي( ٦ ) بوصة تقريبا تابع لمحطة الصرف الصحي لمركز ومدينة سمالوط مشيرا أن شركة المقاولون العرب تتولى الإشراف على هذا المشروع من أجل تفريغ مياه الصرف الصحي بهذا المحيط دون وجود وحدات معالجة لتلك المخلفات.
وأضاف فيصل لملوم أن هذا الأمر يعد خطر على صحة المواطنين والمزارعين وأهالي القريه والقرى والمجاوره والصحه العامه لكل أبناء القرية والقرى المطلة عليه مؤكدا أن هذا المصرف يخدم مساحة هائلة من الأراضى الزراعية ويمر من خلال عدة مناطق سكنية كبيرة خاصة وأنه يمتد من مركز ملوي جنوبا الي العدوي شمالا وهذا بتأكيد يهدد بأضرار بالغة على الصحة العام للمواطنين.
وأشار فيصل لملوم انه يهدد بانتشار الأمراض الغريبة وحالات الاورام السلطانيه وخاصه في ظل انتشار وباء كورونا.
ومن جانبهم طالب عدد كبير من المواطنين بالقرية بضرورة معرفة أسباب انتشار الأمراض في القرية والعمل على القضاء عليها لانه اغلبهم فأغلبهم لا يعرف سببا محددا لانتشار تلك الامراض ويتضررون من وجود ملوثات واختلاط لمياه الصرف الصحى بالصرف الزراعة ووصول المياه الملوثة إلى جوف الأرض.
وأضافوا الأهالى أن اغلب تلك القري المحيطة بهذا المصرف محرومة من مياه نظيفه وتستخدم المياه الجوفيه والابار للشرب، بالاضافه الي ان هناك بعض المزارعين تستخدم المياه الجوفيه وهذا المصرف لري محاصيلها نظرا لعدم وجود ترع قريبه من تلك الاراضي.
ويعد تفريغ مياه الصرف الصحي بالمصارف مخالف للقانون رقم ٤٨ لسنه ١٩٨٣ والذي ينص علي حظر تصريف أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصلبه اوالساءله اوالغازيه من العقارات والمحال والمنشات التجاريه والصناعيه والسياحيه وغيرها في مجاري المياه والمصارف علي كامل اطوالها الا بعد الحصول علي علي تراخيص من وزاره الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من من وزاره الري بناء علي اقتراح من وزاره الصحه، والذي بدوريهما تشترط توفير وحدات لمعالجه تلك المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحدده بالقانون، وبما ان شركه المياه والصرف الصحي تقوم بتصريف تلك المخلفات قبل المحطه بحوالي( ٥ )كيلو ودون معالجه فهذا يعد خرق واضح لنصوص هذا القانون سالف الذكر منها يهدد بصحه وسلامه المواطنين وينذر بكارثة بيئية لسكان تلك القرى.
وقام أهالى قريه الصليبه بتوثيق تلك الجريمه من اجل التوجه الى السيد المحامي العام وتقديم بلاغ رسمي لسيادته ضد المسؤولين عن تلك الجريمه لتطبيق القانون علي كل من يحاول الحبث بصحه المواطنين وسلامتهم متجاهلين بذلك نصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٣ وكل الاعراف الاخلاقيه والانسانيه.
ويناشد أهالي القرية من المسئولين بضرورة الإسراع في حل مشكلتهم حتى لا تحدث كارثة فى القرية من جراء تلك الامر فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد من نوع كوفيد 19.