تصريح هام من الجيش الصيني بشأن اشتباكات الحدود مع الهند

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:37 م
الحدود الهندية الصينية
الحدود الهندية الصينية
وكالات

طالب الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، السلطات الهندية بوقف كل التعديات والاستفزازات ضد الصين.

 

وقال الجيش الصيني، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: " نحث الهند على العودة الى الحوار لخفض التصعيد".

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهندية، مقتل ضابط وجنديين وذلك في مواجهات مع القوات الصينية بوادي جلوان الحدودي بين البلدين.

 

وكان وزير الدفاع الهندي، عقد  اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية، لمناقشة المواجهات بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية، في الوقت الذي نفت فيه الهند اتهامات الصين بالهجوم على مواقعها، مؤكدة أن الضحايا من الجانبين في المواجهات.

وتصاعد التوتر بين الطرفين، خلال الأسابيع الماضية، وبعد محادثات عسكرية وسياسية بين الجانبين أعقبت مناوشات حدودية في ولاية لداخ المرتفعة شمالي الهند

 

والجدير بالذكر أن عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين تدور على طول الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

 

وقد وقفت القوات الهندية والصينية، في 2017، وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بتخفيف التوتر بين الطرفين.

 

وتدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الهند الصين الجيش الصيني اشتباكات الحدود

أخبار تهمك

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الهند وباكستان.. وساطات دولية لمنع حرب شاملة بين الجارتين النوويتين

وزير الخارجية: علاقات الهند مع الصين معقدة لكن لها "مستقبل عظيم"

الصين تعترض على المناورات المستمرة للهند في شمال شرق أروناتشال براديش

أول تعليق لرئيس أركان الدفاع الهندي بعد توليه المنصب

الهند تبدأ في نشر نظام الأسلحة المتقدمة على طول حدود الصين

الهند والصين تتخذان طريقا دبلوماسيا لحل اشتعال المناوشات الحدودية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:27 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟