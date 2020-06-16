محافظ قنا: 65 بوابة تعقيم لوضعها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

Advertisements

تسلمت مديرية التربية والتعليم بقنا، 65 بوابة تعقيم لوضعها أمام مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة الرئيسية لتعقيم الطلاب والمراقبين قبل الدخول الى مقر اللجنة جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده لمناقشة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 21 يونو الجاري بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والأستاذ أحمد السيد وكيل وزارة التموين ومسئولى الكهرباء والتأمين الصحى بالمحافظة.



وأوضح الداودي أنه سيتم البدء في تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان بدءً من الغد موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بإستمرار التنسيق مع الوزارة لإستلام كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين (أجهزة الكشف الحرارى – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانتيات)، كما كلف وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب في كل لجنة من اللجان الرئيسية وتوفير سيارات اسعاف بالقرب من مقرات اللجان وأصدر المحافظ تعليماته لمسئولى الكهرباء بإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتجنب انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الإمتحانات مضيفا أنه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة للمراقبين ورؤساء اللجان خلال فترة اقامتهم بالإستراحات.



وأكد الداودى أنه تم التنسيق مع المستشار العسكرى بالمحافظة ومديرية أمن قنا لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين المركز الرئيسى للتوزيع ومقرات اللجان بالإضافة الى تأمين مقرات الإستراحات ومقر الكنترول.





من جانبه ذكر الدكتور صبرى خالد انه سيتم تنظيم محاكاه في أحد اللجان بحضور عدد من الطلاب لإختبار فعالية الإجراءات الإحترازية بدءا من دخول الطلاب وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم اجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدي وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.



بينما ارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا منذ بدء انتشاره ليصل لـ 12 ألف حالة بعد تسجيل 398 حالة شفاء اليوم الاثنين، حسبما أعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.





قال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.