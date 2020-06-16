بالأرقام.. ماذا قدم باسم علي مع الأهلي قبل عودته المننتظرة؟

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:35 م
باسم علي
باسم علي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

عودة باسم علي للأهلي في الموسم الجديد
استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة مجموعة من لاعبي الأحمر المعاريين في الموسم الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية عن إستقرار فايلر على عودة باسم علي لاعب الأهلي المعار إلى فريق الجونة وذلك مع مطلع الموسم الكروي الجديد ، لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي انتهى عقده مع القلعة الحمراء.

أرقام باسم علي مع الجونة قبل عودته إلى الأهلي
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام الظهير باسم علي لاعب الأهلي المعار إلى فريق الجونة وذلك قبل عودته إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز
شارك باسم علي مع الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في 17 لقاء لم يسجل أية أهداف.

- كأس مصر
وفي مسابقة كأس مصر خاض باسم علي مع الفريق الساحلي لقاء وحيد لم يسجل.

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