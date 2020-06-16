أستاذ مناعة: الكثير من مصابي كورونا لا يتم تسجيلهم بالأرقام المعلنة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر المعلنة يقابلها الكثير من الإصابات غير المسجلة، وهناك الكثيرون يتم تشخيصهم ولا يتم تسجيلهم ضمن الأرقام المعلنة، متوقعًا أن تكون أعداد الإصابات أكثر من المعلن بكثير.





وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن بعض حالات الوفيات لا تسجل كورونا؛ لكونها يتعاملوا مع كورونا على أنها وصمة، منوهًا بأن ارتفاع الإصابات سببه ما حدث خلال شهر رمضان والعيد، وكنا نتوقع ذلك وحذرنا منه، معقبًا: "لازم الناس تلتزم مش هنمشي ورا كل مواطن عسكري يلبسه الكمامة".





وتابع أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، أن إصابات كورونا تتزايد، ونحن في مرحلة صعود تستلزم حرص أكثر من اللازم لتقليل انتقال العدوى، مشددًا على أن مرحلة الثبات تعني أن كل مصاب يعدي شخص واحد، بينما نحن الآن المصاب يعدي أكثر من شخص ولم نصل لمرحلة الثبات بعد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



