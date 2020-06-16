نيوكاسل يقترب من ضم نجم لاتسيو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:23 م
إيموبيلي
إيموبيلي
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء، عن اقتراب نادي نيوكاسل من الفوز بخدمات المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن نادي نيوكاسل يتفوق على الثنائي ليفربول  ومانشستر يونايتد في حسم التعاقد مع المهاجم الإيطالي.

وأضافت الصحيفة بأن نادي نيوكاسل مستعد لدفع مبلغ 135 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإيطالي بحيث يحصل نادي لاتسيو على 55  مليون يورو نظير انتقال اللاعب، فيما يتقاضى إيموبيلي راتب سنوي صافي يقدر بـ8 مليون يورو.

ويحتل إيموبيلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 27 هدف.

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