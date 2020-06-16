قبل الزفاف.. ماسك للحصول على بشرة رطبة خالية من المشاكل

نقدم لكِ عزيزتي أفضل ماسك للوجه بمكونات طبيعية، يعمل على ترطيب وتنعيم البشرة ويحميها من المشاكل ويجعلها نضرة ومشرقة يوم حفل زفافك، فقط جربيه وستحصلين على أفضل النتائج.





مكونات ماسك الأفوكادو والعسل





- حبة من الأفوكادو.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- عصير حبة من الليمون.





طريقة تحضير ماسك الأفوكادو والعسل

- اهرسي حبة الأفوكادو جيدا.

- اضيفي عصير الليمون بالتدريج وبعد ذلك العسل وزيت الزيتون.

- اخلطي المكونات جيدا.

- نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

- عرّضي وجهك لبخار المياه الساخنة حتى تتفتح مسام البشرة.

- طبقي الماسك على وجهك وابتعدي عن ملامسة عينيك.

- اتركي الماسك على وجهك لمدة 1/4 ساعة.

- وبعد ذلك نظفي وجهة بالمياه الفاترة وجففيه بفوطة قطنية، ورطبيه بكريم يناسب بشرتك.