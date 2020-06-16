جنوب القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة ببوابات التعقيم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليماتها لجميع أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة القيام بالاجراءات الاحترازية وبذل كافة الجهود لضمان الصحة والسلامة لطلاب الثانوية العامة ،وذلك حفاظا على سلامتهم وللوقاية من عدوى فيروس كورونا بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شددت على الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك المساعدة فى إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية، وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا ، وسوف تتم عملية تعقيم الأيدي لجميع الطلاب وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.

محافظ القاهرة يشهد نموذج محاكاة عن الإجراءات الوقائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نموذج محاكاة بمدرسة محمد على بالسيدة زينب؛ للإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها بجميع مدارس العاصمة على طلاب الثانوية العامة في أثناء أدائهم الامتحانات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المحاكاة كيفية الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان، ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم اجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدي وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.


وطمأن المحافظ، أولياء الأمور أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ.


وأشار إلى أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.


وأكد أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

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