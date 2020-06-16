السعودية تخفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 21.2%

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
خفضت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 21.2 في المائة بما يعادل 33.8 مليار دولارن لتبلغ 125.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 159.1 مليار دولار بنهاية مارس الذي سبقه.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، خفضت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية أبريل الماضي بنسبة 29 في المائة (51.3 مليار دولار)، حيث كانت 176.6 مليار دولار بنهاية أبريل 2019.


وحقق إنفاق المستهلكين في السعودية، نموا من خلال الإنفاق عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 6 (يونيو) الماضي، 142 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 30 (مايو).


ويعد هذا الأسبوع هو الأسبوع الأول من رفع منع التجول الجزئي في السعودية الذي جاء عبر عدة مراحل، الأولى من 28 (مايو) حتى 30 (مايو) التي كان التجول من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء، والمرحلة الثانية من 31 (مايو) حتى 20 (يونيو) التي يسمح التجول فيها من السادسة صباحا حتى الثامنة مساء.


وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 6 (يونيو) الماضي 7.85 مليار ريال، مقارنة بـ3.25 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، ويأتي هذا الارتفاع الكبير كون أن الأسبوع الذي سبقه شمل أربعة أيام من منع التجول الكامل قبل أن يكون التجوال من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.


وبحسب البيانات المتوافرة، فإن إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 6 (يونيو) يعد أعلى إنفاق في آخر أربعة أسابيع، كذلك يعد أعلى من متوسط الإنفاق الأسبوعي منذ بداية العام حتى (أبريل) الماضي البالغ 5.96 مليار ريال، حيث تأثر بإنفاق (أبريل) وهو أقل إنفاق عبر نقاط البيع في نحو عامين.


ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين عبر نمو جميع قطاعاته، ولو أخذنا الأكثر قيمة، نجد أن قطاع الأطعمة والمشروبات نما بنحو 38 في المائة وهو الذي يشكل 16.3 في المائة من مبيعات قطاع البيع خلال الأسبوع المنتهي في 6 (يونيو)، كذلك قطاع الصحة الذي نما بنحو 96 في المائة، في حين نجد نمو قطاع المطاعم والمقاهي بنحو 57 في المائة بإنفاق بلغ 620.3 مليون ريال.





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