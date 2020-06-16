استخدمي وصفات البنجر للحصول على شفاه وردية
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:58 م
تبحثين عن خلطات للحصول على شفاة وردية وجذابة، إليك خلطات الشمندر "البنجر" لكي تحصلين على شفاه وردية في أسرع وقت فقط، يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة:
الشمندر والعسل والزبادي والأرز
- احضري 3 ملاعق من عصير الشمندر، و3 ملاعق طحين الأرز، و3 ملاعق زبادي، وملعقة واحدة من العسل.
- قومي بتقشير الشمندر وقطّيعه إلى شرائح، ثم ضعيه بالخلاط الكهربائي، وصفيه.
- أضيفي لعصير البنجر العسل، مسحوق الأرز والزبادي، وإمزجي جميع المكونات جيدًا، وضعي الوصفة في علبة نظيفة ويمكنكِ إستخدامها 3 مرات اسبوعيًا قبل النوم.
وصفة الشمندر مع الماء
- اصنعي عجينة مكونة من مسحوق الشمندر وكوب من الماء.
- ضعي الخليط على الشفاه لمدة 5 دقائق.
- امسحي فيما بعد بمنشفة ورقية.
- رطبي الشفاه بمرطّب مناسب بعد ذلك.
وصفة الشمندر وزيت جوز الهند
- إغسلي الشمندر "البنجر" وقشري الطبقة الخارجية وقطعيه إلى قطع صغيرة.
- ضعيها فى الخلاط الكهربائية حتى تظهر بقايا مائية مع عدم إضافة الماء له.
- خذي عصير الشمندر وأضيفي زيت جوز الهند واخلطيهما جيدًا.
- إدهني الشفاه بالخليط لتتحول إلى اللون الوردي، وإذا تبقى منك الخليط يمكن وضعه في الثلاجة لحين استخدامه لاحقا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا