استخدمي وصفات البنجر للحصول على شفاه وردية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:58 م
شفاه وردية
شفاه وردية
تبحثين عن خلطات للحصول على شفاة وردية وجذابة، إليك خلطات الشمندر "البنجر" لكي تحصلين على شفاه وردية في أسرع وقت فقط، يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة:

الشمندر والعسل والزبادي والأرز
- احضري 3 ملاعق من عصير الشمندر، و3 ملاعق طحين الأرز، و3 ملاعق زبادي، وملعقة واحدة من العسل.
- قومي بتقشير الشمندر وقطّيعه إلى شرائح، ثم ضعيه بالخلاط الكهربائي، وصفيه.
- أضيفي لعصير البنجر العسل، مسحوق الأرز والزبادي، وإمزجي جميع المكونات جيدًا، وضعي الوصفة في علبة نظيفة ويمكنكِ إستخدامها 3 مرات اسبوعيًا قبل النوم.

وصفة الشمندر مع الماء
- اصنعي عجينة مكونة من مسحوق الشمندر وكوب من الماء.
- ضعي الخليط على الشفاه لمدة 5 دقائق.
- امسحي فيما بعد بمنشفة ورقية.
- رطبي الشفاه بمرطّب مناسب بعد ذلك.

وصفة الشمندر وزيت جوز الهند
- إغسلي الشمندر "البنجر" وقشري الطبقة الخارجية وقطعيه إلى قطع صغيرة.
- ضعيها فى الخلاط الكهربائية حتى تظهر بقايا مائية مع عدم إضافة الماء له.
- خذي عصير الشمندر وأضيفي زيت جوز الهند واخلطيهما جيدًا.
- إدهني الشفاه بالخليط لتتحول إلى اللون الوردي، وإذا تبقى منك الخليط يمكن وضعه في الثلاجة لحين استخدامه لاحقا. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وصفات منزلية بسيطة وصفات الشمندر وصفات البنجر شفاة وردية

أخبار تهمك

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وصفات طبيعية للحصول على شفاه وردية

خلطات طبيعية للحصول على شفاه وردية

7 مشروبات لذيذة وساخنة للتغلب على برد الشتاء (طريقة التحضير)

بمكونات طبيعية.. اصنعي مقشر في المنزل للحصول على شفاه وردية

للعروس.. إليك أفضل الطرق لتوحيد بشرة الجسم

خطوات تطبيق "البلاشر" حسب شكل وجهك.. ووصفات طبيعية لتحضيره في المنزل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:27 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟