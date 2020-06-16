استخدمي وصفات البنجر للحصول على شفاه وردية

تبحثين عن خلطات للحصول على شفاة وردية وجذابة، إليك خلطات الشمندر "البنجر" لكي تحصلين على شفاه وردية في أسرع وقت فقط، يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة:





الشمندر والعسل والزبادي والأرز

- احضري 3 ملاعق من عصير الشمندر، و 3 ملاعق طحين الأرز، و 3 ملاعق زبادي، و ملعقة واحدة من العسل.

- قومي بتقشير الشمندر وقطّيعه إلى شرائح، ثم ضعيه بالخلاط الكهربائي، وصفيه.

- أضيفي لعصير البنجر العسل، مسحوق الأرز والزبادي، و إمزجي جميع المكونات جيدًا، و ضعي الوصفة في علبة نظيفة ويمكنكِ إستخدامها 3 مرات اسبوعيًا قبل النوم.





وصفة الشمندر مع الماء

- اصنعي عجينة مكونة من مسحوق الشمندر وكوب من الماء.

- ضعي الخليط على الشفاه لمدة 5 دقائق.

- امسحي فيما بعد بمنشفة ورقية.

- رطبي الشفاه بمرطّب مناسب بعد ذلك.





وصفة الشمندر وزيت جوز الهند

- إغسلي الشمندر "البنجر" وقشري الطبقة الخارجية وقطعيه إلى قطع صغيرة.

- ضعيها فى الخلاط الكهربائية حتى تظهر بقايا مائية مع عدم إضافة الماء له.

- خذي عصير الشمندر وأضيفي زيت جوز الهند واخلطيهما جيدًا.

- إدهني الشفاه بالخليط لتتحول إلى اللون الوردي، وإذا تبقى منك الخليط يمكن وضعه في الثلاجة لحين استخدامه لاحقا.