تطهير وتعقيم قرية اليمن بالإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شن الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لتطهير وتعقيم قرية اليمن التابعة لبنجر السكر، وذلك بعد أن ظهرت حالات إصابة بكورونا.

وقال الحي، فى بيان له، أنه تحت إشراف وتوجيهات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان وإستمرارا للإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا ومكافحة البعوض والذباب تم تطهير قرية اليمن، بتواجد مدير التطهير بجهاز الضباب، حيث قام مدير التطهير بالرش في قرية بنجر السكر 3 و4،و رش وتطهير قرية اليمن بأكملها،حيث تم تطهير وتعقيم المنازل التى ظهرت بها الحالات الاصابة بفيروس "كورونا"

وواصل الحي حملات التعقيم والرش ضمن الإجراءات الاحترازية ومكافحة البعوض والذباب، حيث تم العمل على تطهير عزبة إبراهيم صالح،وخلف البحوث،ومساكن الناصريه،قسم عامرية ثان.

كانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 
تطهير وتعقيم قرية اليمن بالإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تطهير وتعقيم قرية اليمن بالإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تطهير وتعقيم قرية اليمن بالإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تطهير وتعقيم قرية اليمن بالإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تطهير وتعقيم قرية اليمن بالإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تطهير وتعقيم قرية اليمن بالإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 28 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:27 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟