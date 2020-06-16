رامز أمير يستعرض لياقته عبر "انستجرام"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان رامز أمير، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامز، بالصورة يمارس تمارين رياضية يستعرض لياقته من خلالها، وعلق علي الصورة قائلا: "اللي قدامكم ده يا أخوانا كان لما الصيف بيجي محدش كان بيعرف يلمحه، يلا نتحسر مع بعض متتكسفوش".

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات منها "إن شاء الله ترجه أقوي من الأول يا بطل ، عاش ما شاء الله ".

يذكر أن آخر أعمال رامز أمير، مسلسل الأختيار الي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي وأمير كرارة.
رامز أمير يستعرض لياقته عبر "انستجرام"
رامز أمير يستعرض لياقته عبر "انستجرام"

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