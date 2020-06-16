السعادة قرار.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها

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تحرص الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، بالتفاعل الدائم مع محبيها ومتابعيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت ريهام منذ قليل متابعيها بصورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ريهام بالصورة مرتدية فستان أسود طويل، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل علي كتفيها، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع الإطلالة فزادها جمالا.





وعلق ريهام علي الصورة قائله: "إن شكرتكم لأيذيدنكم، الحمد لله على كل شيء، للحظة فارقة لما تحس أن ربنا بيأكد لك إني كل اللي حصل خير ليك، وأضافت اللهم بارك في النعم واحفظها من الزوال يارب، السعادة قرار، يومكم زي الفل إن شاء الله".



وعلي صعيد أخر يشار إلي أن الفترة الماضية شهدت خلافات عديدة بين ريهام سعيد وريم البارودي، والتي أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا، وذلك لإنهما كانت تجمعهم صداقة قوية.