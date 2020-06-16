أستاذ أوبئة يكشف الرقم الذي ستسجله مصر في ذروة كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن تسجيل مصر 61 ألف إصابة، و2500 حالة وفاة بنهاية شهر يونيو، فهذا يعني أن مصر وصلت للذروة في نهاية شهر يونيو، وستقل الإصابات في شهر يوليو، لتنتهي الموجة الأولى في أغسطس.





وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أي فيروس يظهر يكون له موجات، منوها بأنه الموجة الثانية من فيروس كورونا تحمل العديد من السيناريوهات، ولكن العالم يتوقع الأسوأ لتخطي الأزمة.





وأضاف أستاذ علم انتشار الأوبئة، أنه يجب الاستعداد لتعرضنا لموجة ثانية من فيروس كورونا كإجراء احترازي، منوها بأنه من الصعب أن يصاب شخص بفيروس كورونا، ويشفى ويصاب به مرة أخرى في نفس الموجة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



