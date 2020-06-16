تأجيل محاكمة قاتلة نجلي زوجها بالبحيرة (صور)

واستعرض أدلة النيابة المتمثلة في الآتي:



أوّلا: إقرار المتهمة بارتكاب واقعتي القتل بإرادة حرّة، وهو ما استبان جليّا من روايتها التّفصيليّة لكافّة ظروف وملابسات الواقعة وظلّت متمسّكة بهذا الاعتراف طوال فترة تجديد حبسها والّذي جاء مطابقا ومؤيدا لباقي الأدلّة من تقرير الصّفة التشريحية وتحريات وحدة المباحث والّتي تضافرت جميعا لتشدد من آزر ذلك الاعتراف والّذي توّج بمعاينة تصويريّة جاءت متطابقة محاكاة ظروف وملابسات الواقعة.



ثانيا: ما شهد به الرّائد أحمد هنداوي المراكبي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة حوّش عيسي من أنّ تحرياته السّرّيّة توصّلت إليّ قيام المتهمة بارتكاب تلك الواقعة، وأقوال الشّاهدين الذين اتّفقت روايتهما على أن المتهمة خرجت من مسكنها عقب ارتكابها الجريمة مصطنعة الاستغاثة فخدعت زوجها وخدعت الناس مرتين.



وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفلة عمرها عام ونصف، جثة هامدة.



وانتقل المقدم حازم عبادة مفتش فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد النوحي معاون المباحث، لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء. ط. ف" 26 عامًا، زوجة والد المجني عليها.



وكشفت تحريات ضباط المباحث، قيام المتهمة بقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات، والذي توفي منذ شهر تقريبًا، وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب، وتم ضبطها، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف الحيلة ورامي سعيد محمد، وبحضور المستشار أحمد راجح ممثل النيابة العامة، وسكرتارية إبراهيم المتولي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل قامت بقتل نجلي زوجها لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب لجلسة 21 يوليو 2020 للمرافعة.كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المستشار أحمد راجح ممثل النيابة العامة، حيث أكد خلال مرافعته على أن المتهمة ارتكبت أبشع الجرائم بقتل أبناء زوجها طفلين لم يتعدى عمرهما العام ونصف والأربعة سنوات وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة "هناء" ربة منزل، بالإعدام شنقًا.وقال مدير نيابة حوش عيسى: "شرفٌ للنيابة العامة أن تُمثِل المجتمع في محراب عدلكم ورحاب قضائكم في جريمة ترفضها الإنسانيّة قبل أن يعاقب عليها القانون جريمة يستنكرها العقل، والوجدان وتقشعرّ منها الأبدان، جريمة يشيب من هولها الولدان ويهتز لها عرش الرّحمن"وذكر قول النبي صلّي الله عليه وسلّم: "قتل المؤمن أعظم عند اللّه من زوال الدّنيا"، موضحا "جئت اليوم مدافعا عن حقّ فردي بل جئت مدافعا عن حقّ مجتمع بأكمله، جئت مدافعا عن حقّ الإنسانيّة طالبا القصاص من امرأة بلا قلب، وإن كان هناك شيئا بين جنباتها فهو صخرا أصمّ مجرّد من كلّ رحمةوتابع: "اغتالت عائلة بأكملها فلم تكتفي بارتكاب جريمة قتل واحدة بل وصلت إليّ درجة من العبث واللّا مبالاة إلى ارتكاب جريمتي قتل على ذات النّهج والأسلوب في ارتكاب الفعل الإجرامي وكذا في طريقة دفع الشّكوك من حولها متناسية قوله تعالى "إن ربك لبالمرصاد" فإرادة اللّه أن ينكشف ستر الماثلة إمامكم وأن ينسدل الستار عن جريمتها النكراء".ولفت: "تبدأ واقعات دعوانا في صباح يوم 28 يوليو 2019 عندما خرج والد المتوفاة سعيا للرزق، لتوفير معيشة كريمة لزوجته ونجلته فاستغلت المتهمة انفرادها بـ"ولاء" وضربتها وكتمت أنفاسها ولم تتركها حتّي تيقّنت بأنّها وافتها المنية فسارعت بتعديل وضعيّتها وتركتها في الغرفة لإيهام والدها أن وفاتها طبيعية.واستكمل: "وحال عودة الأب، أخبرته المتهمة أن الطفلة نائمة فطلب منها إيقاظها ألا أنه فوجئ بصراخها مبلغة إياه أن نجلته لا تلبي النداء فسارع بالدلوف إلى غرفتها ونقلها إلى المستشفى إلا أن محاولات الأطباء لم تجدي نفعا".