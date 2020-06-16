الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر حتى هذا الموعد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تضرب البلاد غدا الأربعاء، موجة حارة، ومن المؤكد أن تستمر لمدة 24 ساعة فقط وتسجل القاهرة حوالي 39 درجة 

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من اليوم وذروة ارتفاع الحرارة والطقس السيئ تكون يوم الأربعاء.

ويرجع السبب في ارتفاع الحرارة يوم الأربعاء إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وفقا لما أكدته وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وعن عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، كشفت "شاكر" أنه مع بداية يوم الخميس المقبل ستنخفض الحرارة وتسجل 33 درجة.

وعن طقس غدا الأربعاء فيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وتشهد القاهرة الكبرى طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.
 
ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائل للحرارة نهارا، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس شديد الحرارة نهارا والرياح تكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، في جنوب الصعيد.

ووجهت الأرصاد الجوية رسالة مهمة للمواطنين بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وتصل ذروتها غدا الأربعاء، مفاداها:

- يجب عليكم إرتداء غطاء الرأس.
- تجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية.
- الإكثار من شرب السوائل. 
- متابعة النشرات الجوية والاطلاع على درجات الحرارة.
- توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وخاصة فترة الظهيرة.

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