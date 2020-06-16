الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر حتى هذا الموعد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تضرب البلاد غدا الأربعاء، موجة حارة، ومن المؤكد أن تستمر لمدة 24 ساعة فقط و تسجل القاهرة حوالي 39 درجة

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من اليوم وذروة ارتفاع الحرارة والطقس السيئ تكون يوم الأربعاء.





ويرجع السبب في ارتفاع الحرارة يوم الأربعاء إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وفقا لما أكدته وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وعن عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، كشفت "شاكر" أنه مع بداية يوم الخميس المقبل ستنخفض الحرارة وتسجل 33 درجة.