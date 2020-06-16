صحيفة تركية: النني في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم عن مفاجأة جديدة بشأن تطورات أزمة محمد النني مع فريقه بيشكتاش والمعار إليه من أرسنال الإنجليزي هذا الموسم.





ووفقا لموقع "TAKVIM" التركي اليوم فإن محمد النني يرغب في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي بعد تلقيه أكثر من عرض مميز.





وتابع الموقع أن رغبة النني في العودة للدوري الإنجليزي تعد ضربة قوية لأمال بيشكتاش في الاحتفاظ باللاعب في الموسم المقبل، خاصة أنهم يرغبون في تجديد الإعارة لمدة عام جديد.





وتشير التقارير التركية إلى أن نادي أوليمبياكوس اليوناني دخل بقوة على الخط من أجل ضم النني في الصيف، لكن اللاعب مازال في مرحلة دراسة العروض.





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وكان محمد النني تواجد ضمن تشكيل فريق بشكتاش لمواجهة أنطاليا سبور، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري التركي.





وخسر بيشكتاش بهدفين مقابل هدف أمام أنطاليا سبور في أول مباراة رسمية عقب العودة من التوقف.





وشارك النني أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها وحصل على بطاقة صفراء بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.





واستؤنف الدوري التركي مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، بعد توقف دام لـ3 أشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19" المنتشر حول العالم.





وكانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين النني والإدارة، بسبب المستحقات، ورفض النني تخفيض مستحقاته، بل طالب بالحصول على راتبه كاملا وهدد بعد اللعب، إلا أن تقارير تركية أشارت بعد ذلك لحل الأزمة بين النني وإدارة بشكتاش.





ويتواجد بشكتاش في المركز الخامس وبرصيده 44 نقطة، ويبعد بفارق 12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.



