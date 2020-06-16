صحيفة تركية: النني في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:52 م
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية تركية اليوم عن مفاجأة جديدة بشأن تطورات أزمة محمد النني مع فريقه بيشكتاش والمعار إليه من أرسنال الإنجليزي هذا الموسم.

ووفقا لموقع "TAKVIM" التركي اليوم فإن محمد النني يرغب في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي بعد تلقيه أكثر من عرض مميز.

وتابع الموقع أن رغبة النني في العودة للدوري الإنجليزي تعد ضربة قوية لأمال بيشكتاش في الاحتفاظ باللاعب في الموسم المقبل، خاصة أنهم يرغبون في تجديد الإعارة لمدة عام جديد.

وتشير التقارير التركية إلى أن نادي أوليمبياكوس اليوناني دخل بقوة على الخط من أجل ضم النني في الصيف، لكن اللاعب مازال في مرحلة دراسة العروض.

اقرأ أيضا.. النني يشارك أساسيا مع بيشكتاش في مباراة أنطاليا سبور

وكان محمد النني تواجد ضمن تشكيل فريق بشكتاش لمواجهة أنطاليا سبور، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري التركي.

وخسر بيشكتاش بهدفين مقابل هدف أمام أنطاليا سبور في أول مباراة رسمية عقب العودة من التوقف.

وشارك النني أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها وحصل على بطاقة صفراء بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.

واستؤنف الدوري التركي مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، بعد توقف دام لـ3 أشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19" المنتشر حول العالم.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين النني والإدارة، بسبب المستحقات، ورفض النني تخفيض مستحقاته، بل طالب بالحصول على راتبه كاملا وهدد بعد اللعب، إلا أن تقارير تركية أشارت بعد ذلك لحل الأزمة بين النني وإدارة بشكتاش.

ويتواجد بشكتاش في المركز الخامس وبرصيده 44 نقطة، ويبعد بفارق 12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد النني صحيفة تركية رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 16 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بشكتاش يخطف فوزا قاتلا من طرابزون سبور

عاجل.. النني يطير إلى تركيا للانضمام إلى بيشكتاش (صورة)

بالأرقام.. ماذا قدم محمد النني مع بشكتاش التركي؟

بسبب المستحقات.. أزمة كبرى بين النني وبشكتاش

النني يحدد فريقه في الموسم القادم

تقارير.. النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش التركي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:27 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟