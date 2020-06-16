"صحة بني سويف": 280 درجة حد أدنى للقبول بمدارس التمريض

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أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول بـ8 مدارس للتمريض "7 للبنات ومدرسة للبنين" تابعة للمديرية بمراكز وقرى المحافظة بحد أدنى250 درجة لقبول طلبات خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية.



ونشرت المديرية بيانًا على صفحتها بـ"فيس بوك" يتضمن شروط واجراءات التقدم بجميع مراكز المحافظة، موضحًا به شرط ألا أن يكون سن الطالبة لا يقل عن 15 سنة، ولا يزيد على 18 سنة، وألا يقل الطول عن 150 سنتيمترا، وغير متزوجة، وأن القبول سيقتصر على أبناء المحافظة والمركز الذي منح الشهادة الإعدادية، وذلك حرصًا على مبدأ التوطين، وضرورة إجتياز المتقدمين لـ4 اختبارات "الطبي والنفسي والإملاء وكشف الهيئة".



وحّددت إدارة التدريب ومدارس التمريض بالمديرية، مواعيد قبول ملفات الطالبات الراغبات في التقدم، بداية من يوم 6 يوليو المقبل وحتى 22 يوليو القادم، على 3 مراحل حسب المجموع تيسيرًا على الطالبات، ومنعًا للتكدس والزحام.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

