"حماة الوطن" يكرم الطب الوقائي بالشلاتين جنوب البحر الأحمر

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كرم، اليوم الثلاثاء، حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر بقيادة أمين عام حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، تيتو الخطيب، الطب الوقائي بصفه خاصة والصحة بصفه عامة.



وقامت أمانة الشلاتين لحزب حماة الوطن بتكريم فرق الطب الوقائي بالمدينة وذلك بحضور الدكتور هيثم أنور مدير المستشفي والعميد أحمد عبود مساعد أمين عام البحر الأحمر والشيخ محمد أوشيك أمين مدينة الشلاتين والشيخ على نور عضو هيئة المكتب وبعض قيادات الحزب بالمدينة.



وقام العميد أحمد عبود بتقديم خالص الشكر للطاقم الطبي وقال عبود بأن الحزب دائما يمد يد العون لجميع أهالينا إهتماما من الحزب بالصحة العامة، ودورهم البارز خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجدة.



وفي سياق متصل قام العميد دكتور أحمد عبود مساعد أمين عام المحافظة ومن منطلق المشاركه المجتمعية والاهتمام بصحة المواطن قامت أمانة مدينة حلايب بتوزيع كمامات طيبه على المواطنين وحثهم على اهيميتها حفاظا على الصحة العامة، وذلك طبقًا لتوجيهات آمين عام الحزب بالبحر الأحمر تيتو الخطيب.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



تابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".